Недовольные изменениями маршрутов наземного транспорта москвичи вышли сегодня на народный сход

Они потребовали вернуть остановки автобусов в центре города, – рассказал «Эху» депутат Мосгордумы от партии «Яблоко» Сергей Митрохин.

Митрохин добавил, что готовит обращение на основе жалоб жителей столицы.

Изменения, которые вступили в силу в конце ноября, коснулись почти 200 маршрутов наземного транспорта в столице. Многие москвичи выражали недовольство тем, что интервалы между автобусами стали больше, а в некоторых случаях им теперь приходится теперь ходить гораздо дальше до остановки нужного маршрута. В мэрии, в свою очередь, поясняли, что новая система движения транспорта нужна для удобства пассажиров.