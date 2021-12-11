Глава думского комитета по культуре, член фракции «Справедливая Россия» Елена Драпеко призывает не драматизировать ситуацию вокруг высказываний режиссера Александра Сокурова. Он имеет право на мнение, которое не содержит противозаконной пропаганды или агитации, – сказала парламентарий агентству РИА Новости. В руководстве Чеченской республики сегодня сказали, что будут обращаться с Следственный комитет с просьбой проверить высказывания Сокурова на недавней встрече членом Совета по правам человека с президентом Владимиром Путиным.

Недовольство вызвало мнение режиссера о том, что республики Северного Кавказа имеют ярко выраженный национальный характер. Он также предложил отпустить тех, кто не хочет жить с Россией. Путин с этой позицией не согласился. Депутат Госдумы от Чечни, член фракции «Единая Россия» Шамсаил Саралиев сказал «Эху», что режиссер должен нести ответственность за свои слова. Саралиев добавил, что сам он дважды пострадал от нападений террористов, когда готовил референдум о присоединении Чечни к России.