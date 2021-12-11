Полиция задержала участников драки в подземном переходе в Москве

Ранее видеозапись конфликта распространилась в интернете и вызвала резонанс.

В отдел полиции доставили троих граждан России, которые приехали в столицу из Кемеровской области, сообщают в МВД. Самому младшему участнику потасовки оказалось 23 года, самому старшему — 26. На них возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Силовики обратили внимание на произошедшее после того, как видеозапись драки распространилась в интернете. Ряд изданий назвал напавших выходцами из Кавказа или мигрантами, которые стали избивать прохожего после того, как тот вступился за молодую пару. В полиции национальность задержанных не называют. В последнее время участились случаи, когда СМИ обращают внимание на бытовые конфликты в столице, отмечая национальность и гражданство нападавших. Парламент Чечни предложил запретить указывать этническую принадлежность преступников. По словам главы республики Рамзана Кадырова, СМИ намеренно заостряют внимание на инцидентах с кавказцами.

Задержанным может грозить до восьми лет лишения свободы.