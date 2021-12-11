В Крыму собираются перенести памятник царской семье, который вызвал критику местных жителей

Как рассказал телеканалу «Крым 24» один из инициаторов установки монумента, его перевезут на закрытую территорию в целях безопасности. Изначально памятник установили на частной территории санатория «Ливадия» близи другого монумента, лидерам «большой тройки» – президенту США Франклину Рузвельту, британскому премьеру Уинстону Черчиллю и советскому руководителю Иосифу Сталину.

Ранее у зрителей вызвала вопросы композиция памятника семье последнего императора. Некоторые сравнили его с персонажем из фантастического боевика «Чужой».