Группа российских ученых, врачей и популяризаторов науки призвала власти раскрыть данные о пандемии и вакцинации

В обращении, которое опубликовано в интернете, авторы говорят, что только полная гласность поможет сломить сопротивление убежденных противников вакцинации и склонить в ее пользу тех, кто колеблется. В качестве примера они привели ряд зарубежных стран, где регулярно публикую статистику о побочных эффектах препаратов против коронавируса, случаях заражения и смерти.

Обращение подписали руководитель научного сайта «Антропогенез» Александр Соколов, глава компании, которая занимается независимой проверкой одной из вакцин от коронавируса Андрей Криницкий, всего чуть более 10-ти человек.