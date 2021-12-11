Житель Тверской области напал на двух прохожих в Петербурге

Он облил несовершеннолетнюю девушку и ее знакомого кислотой. Нападавший задержан. Пострадавшая госпитализирована с ожогами лица, шеи, глаз и рук. Как пишет интернет-издание «Фонтанка», ее ввели в медикаментозный сон. Сейчас в отношении задержанного решают вопрос о возбуждении уголовного дела. По предварительным данным, мотивом нападавшего стала месть бывшей девушке.