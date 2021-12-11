Житель Тверской области напал на двух прохожих в Петербурге

Он облил несовершеннолетнюю девушку и ее знакомого кислотой. Нападавший задержан. Пострадавшая госпитализирована с ожогами лица, шеи, глаз и рук. Как пишет интернет-издание «Фонтанка», ее ввели в медикаментозный сон. Сейчас в отношении задержанного решают вопрос о возбуждении уголовного дела. По предварительным данным, мотивом нападавшего стала месть бывшей девушке.
2021-12-11T15:32:14+03:00
2021-12-11T15:32:14+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:32, 11 декабря 2021
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Сокуров трусливо не упомянул мое имя Как бы ни ворочался ночью во сне Сокуров, как бы сильно ни чесалось у него, как бы он ни хотел международного признания в качестве правозащитника, как бы ни пытался он снова и снова развалить страну, Чеченская Республика была, есть и будет неотъемлемой частью Российской Федерации!..