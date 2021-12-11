Двух участников одиночных пикетов задержали на Пушкинской площади в Москве

Как сообщает интернет-издание Sota Vision, один человек стоял с плакатом против репрессий, а другой выступал за сменяемость власти. В какой отдел доставили задержанных, пока не сообщается.

Московская полиция периодически задерживает в городе участников, в том числе, одиночных пикетов, которые не требуют согласования с властями. Силовики объясняют это тем, что в городе действуют ограничения из-за коронавируса.