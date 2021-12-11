Госдума на следующей неделе планирует приступить к обсуждению законопроектов о введении цифровых кодов

В понедельник по этой теме пройдут заседания думских фракций с участием представителей правительства, – сообщил сегодня спикер нижней палаты Вячеслав Володин. По его словам, в зависимости от того, какие ответы дадут члены кабинета министров, будет приниматься решение о дальнейшей судьбе законопроектов.

Правительство внесло ранее два документа. Они предполагают введение так называемых QR-кодов для тех, кто привился от коронавируса или не так давно переболел. По этим QR-кодам предлагается пропускать в общественных места или транспорт.