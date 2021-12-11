В Тюменской области, где действуют ковид-ограничения, в баре устроили вечеринку, на которую пришли около 1000 человек

Запрет массовых мероприятий не помешал инстаграм-блогеру организовать новогодний корпоратив в баре. Накануне в сети появилось видео с вечеринки, автор сопроводила его надписью: «Феерия. Тысяча человек». Однако после публикации этих материалов в СМИ организатор поспешила уточнить, что указанное число людей лишь зарегистрировались на мероприятие, однако в баре они не появлялись. Блогер говорит, что лично присутствовали около трехсот человек и все они были с QR-кодами. Этой версии придерживаются и в самом баре. В заведении сказали, что работают в рамках санитарно-эпидемиологических правил. По словам директора, люди фотографировались и, выпив по коктейлю, уходили, так как сидеть было негде – там всего 300 посадочных мест. Стоит отметить, что на видео, опубликованных в социальных сетях, толпа гостей танцует у сцены вплотную друг к другу, и люди находятся в баре без масок.

Тюменские власти пока никак не отреагировали на публикации.