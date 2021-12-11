Подросткам в Москве заплатят за участие в испытаниях вакцины от коронавируса

Им, как пишет газета РБК, выплатят по 15 тыс. руб. Компенсацию смогут получить лишь 500 участников в возрасте от 12 до 17 лет, которые согласятся сдать 5 раз анализ крови. Предполагается, что несовершеннолетние получат по две дозы препарата «Спутник М». В течение года они будут находиться под наблюдением специалистов, пояснил источник издания. Всего в испытаниях примут участие 3 тыс. добровольцев.