Подросткам в Москве заплатят за участие в испытаниях вакцины от коронавируса

Им, как пишет газета РБК, выплатят по 15 тыс. руб. Компенсацию смогут получить лишь 500 участников в возрасте от 12 до 17 лет, которые согласятся сдать 5 раз анализ крови. Предполагается, что несовершеннолетние получат по две дозы препарата «Спутник М». В течение года они будут находиться под наблюдением специалистов, пояснил источник издания. Всего в испытаниях примут участие 3 тыс. добровольцев.
2021-12-11T15:07:15+03:00
2021-12-11T15:07:15+03:00
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15:07, 11 декабря 2021
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Сокуров трусливо не упомянул мое имя Как бы ни ворочался ночью во сне Сокуров, как бы сильно ни чесалось у него, как бы он ни хотел международного признания в качестве правозащитника, как бы ни пытался он снова и снова развалить страну, Чеченская Республика была, есть и будет неотъемлемой частью Российской Федерации!..