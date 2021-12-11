Более 60 российских ученых предложили отложить математический конгресс в Петербурге из-за дела Азата Мифтахова

Более 60 российских ученых предложили отложить математический конгресс в Санкт-Петербурге из-за уголовного дела аспиранта МГУ Азата Мифтахова. Ранее суд приговорил его к 6 годам лишения свободы по обвинению в нападении на офис «Единой России» в Москве. Мифтахов вины не признаёт. Авторы обращения к Международному математическому союзу подчеркивают, что факты не оставляют никаких сомнений в политической мотивации дела Мифтахова. Под открытым письмом, которое опубликовала газета «Троицкий вариант», подписались 45 ученых. Имена 19 подписантов скрыты по соображениям их безопасности.

Адвокат Мифтахова Светлана Сидоркина считает, что открытое письмо в поддержку ее подзащитного может способствовать освобождению Мифтахова.

О реакции на обращение организаторов математического конгресса пока не сообщается. Мероприятие в северной столице должно пройти летом следующего года.