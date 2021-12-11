Глава министерства иностранных дел Великобритании призвала западные страны искать альтернативу российскому газу

Руководитель британского внешнеполитического ведомства Элизабет Трасс отметила, что в погоне за дешевыми источниками энергии не был учтен возможный урон свободе и демократии в долгосрочной перспективе. По словам министра, которую цитирует агентство Associated Press, теперь она планирует проводить переговоры с целью не допустить таких ситуаций в будущем.

В этом году цены на газ в Европе выросли до исторического максимума. Котировки в октябре за день взлетели до почти двух тысяч долларов за кубометр. Это более чем в десять раз выше средней стоимости топлива в прошлом году. При этом газохранилища в западных странах из-за аномальных морозов минувшей зимой оказались почти пустыми. В этой ситуации в Европарламенте обвиняли российскую компанию «Газпром» в шантаже ограничениями на поставки газа перед запуском газопровода «Северный поток-2» с целью получить поблажки в урегулировании вопроса ввода его в эксплуатацию.

Сегодня в британском Ливерпуле проходят переговоры глав МИД стран G7. Одной из тем стала обеспокоенность возможным вторжением российских войск на Украину.