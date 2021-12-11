Российским судьям запретили использовать нецензурные выражения в официальных документах

Речь идет о случаях, когда в тексте судебного акта фигурируют фрагменты обвинительных заключений, исковых заявлений или возражений сторон, – пояснили в комиссии совета судей по этике. В этой ситуации судьям рекомендовано использовать пропуски в бранных словах или заменять части таких слов символами, – передает агентство РИА Новости. Присутствие нецензурной лексики в судебных документах негативно влияет на авторитет правосудия.
2021-12-11T14:33:46+03:00
2021-12-11T14:33:46+03:00
https://echo.msk.ru/news/2950128-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
14:33, 11 декабря 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Сокуров трусливо не упомянул мое имя Как бы ни ворочался ночью во сне Сокуров, как бы сильно ни чесалось у него, как бы он ни хотел международного признания в качестве правозащитника, как бы ни пытался он снова и снова развалить страну, Чеченская Республика была, есть и будет неотъемлемой частью Российской Федерации!..