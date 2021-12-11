Российским судьям запретили использовать нецензурные выражения в официальных документах

Речь идет о случаях, когда в тексте судебного акта фигурируют фрагменты обвинительных заключений, исковых заявлений или возражений сторон, – пояснили в комиссии совета судей по этике. В этой ситуации судьям рекомендовано использовать пропуски в бранных словах или заменять части таких слов символами, – передает агентство РИА Новости. Присутствие нецензурной лексики в судебных документах негативно влияет на авторитет правосудия.