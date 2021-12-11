Выборы в органы местного самоуправления проходят сегодня на палестинских территориях

Однако они не проводятся в секторе Газа, который контролирует группировка ХАМАС. Также активисты этой организации бойкотируют сегодняшнее голосование. Это происходит из-за того, что палестинская администрация ранее отложила парламентские и президентские выборы, которые должны были пройти в мае. Также голосование не проводится в Восточном Иерусалиме, поскольку власти Израиля считают весь город столицей страны.
2021-12-11T14:33:21+03:00
2021-12-11T14:33:21+03:00
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14:33, 11 декабря 2021
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Сокуров трусливо не упомянул мое имя Как бы ни ворочался ночью во сне Сокуров, как бы сильно ни чесалось у него, как бы он ни хотел международного признания в качестве правозащитника, как бы ни пытался он снова и снова развалить страну, Чеченская Республика была, есть и будет неотъемлемой частью Российской Федерации!..