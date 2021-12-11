Выборы в органы местного самоуправления проходят сегодня на палестинских территориях

Однако они не проводятся в секторе Газа, который контролирует группировка ХАМАС. Также активисты этой организации бойкотируют сегодняшнее голосование. Это происходит из-за того, что палестинская администрация ранее отложила парламентские и президентские выборы, которые должны были пройти в мае. Также голосование не проводится в Восточном Иерусалиме, поскольку власти Израиля считают весь город столицей страны.