Полиция в Новосибирске задержала не менее трех человек после акций против обязательной вакцинации и цифровых кодов

Полиция в Новосибирске задержала не менее трех человек после того, как там прошли акции против обязательной вакцинации и цифровых кодов. Как пишет интернет-издание «Тайга.инфо», двух активистов уже отправили в изолятор. Еще один остается в отделе. Причины задержания пока не сообщаются. По словам одного из активистов, речь может идти о статье административного кодекса «нарушение порядка организации митинга или пикета».

Акция прошла в минувшее воскресенье. Сообщалось, что на ней присутствовали около 50 человек. В полиции напоминали, что мероприятие не было согласовано. До этого в конце ноября около 200 жителей города также протестовали против законопроектов о введении так называемых QR-кодов.