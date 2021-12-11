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Эксклюзив Эха 14:27, 11 декабря 2021

Адвокат: Поддержка математическим сообществом осужденного Азата Мифтахова может способствовать его выходу на свободу

Поддержка математическим сообществом осужденного аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова может способствовать его выходу на свободу. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Светлана Сидоркина.

«Тот срок наказания, который получил Азат Мифтахов, свидетельствует о том, что дело действительно было политически мотивировано. Степень общественной опасности действий Азата несоразмерно тому наказанию, которое ему назначено. Я считаю, что поддержка, которая оказывается международным математическим сообществом, очень важна и ценна в данной ситуации. <...> Поддержка здесь должна обратить внимание суда на то, что Азат Мифтахов на свободе гораздо больше пользы принесет, чем в местах лишения свободы», — сказала она.

Адвокат отметила, что общественная поддержка не помешает освобождению А.Мифтахова. По ее словам, «для того чтобы не выпустить по УДО есть много других административных ресурсов, которые колония может использовать».

Более 60 российских математиков выступили в поддержку находящегося в колонии аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова. Российские математики просят отложить международный математический конгресс в Санкт-Петербурге до освобождения их коллеги А.Мифтахова. Письмо в адрес исполнительного комитета Международного математического союза с просьбой не проводить конгресс в Петербурге пока Азат Мифтахов находится в колонии подписали 64 ученых.

Авторы открытого письма уверены, что проведение конгресса в стране, где ученых преследуют по политическим мотивам нанесет серьезный ущерб репутации Международного математического союза, поскольку противоречит ценностям научной свободы и политического нейтралитета. Подписанты так же считают недопустимым, что в список соорганизаторов мероприятия входит представитель ФСБ. Именно это ведомство пыталось обвинить А.Мифтахова в подготовке теракта.

Аспиранта МГУ Азата Мифтахова задержали в феврале 2019 года по подозрению в изготовлении бомбы, однако никаких доказательств этому не нашли. Затем на молодого человека завели второе уголовное дело, которое строилось на показаниях засекреченного свидетеля, который якобы узнал А.Мифтахова по бровям. Азат Мифтахов был приговорен к 6 годам колонии по делу о поджоге офиса «Единой России».


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