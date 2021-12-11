Москвичи требуют вернуть остановки автобуса в центре города – депутат

Москвичи провели сход с требованием вернуть остановки автобуса в центре города. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» депутат Мосгордумы Сергей Митрохин.

«Закончился сход жителей микрорайона, примыкающего непосредственно к Белому дому – это Краснопресненская набережная, с другой стороны улица Николаева. На сходе присутствовало около 100 человек. Жители потребовали вернуть им остановки автобусов 31 и 152, которые были ликвидированы в ходе реформы автобусных маршрутов, организованной господином Ликсутовым. Самого Ликсутова жители потребовали отправить в отставку за непрофессиональное управление транспортной системой города. Если раньше остановки находились рядом с домом, пешком до них было полминуты, то теперь надо идти почти километр до ближайшей остановки. Жители крайне возмущены, особенно пожилые люди, особенно родители с маленькими детьми. Говорят о полном игнорировании их жизненной ситуации, их интересов. Намерены бороться», — сказал он.

Депутат отметил, что составит обращение на основе жалоб москвичей.

«Я по итогам этой акции сделаю необходимое обращение с требованием вернуть остановки не только в это конкретное место, но и во многих местах в Хамовниках, на Пресне и в других районах, которые сейчас подверглись этой реформе. А она грозит перекинуться на всю Москву», — заключил он.