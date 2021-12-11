Пассажиры самолета, который возвращался в московский аэропорт из-за неполадок, вновь вылетели в Краснодар

Им предоставили другой лайнер. Воздушное судно рано утром было вынуждено прервать выполнение рейса, так как сработал сигнал о разгерметизации салона. Однако тревога была ложной, – передает агентство ТАСС. Самолет благополучно приземлился в «Шереметьево». Сейчас транспортная прокуратура проводит проверку.