Пассажиры самолета, который возвращался в московский аэропорт из-за неполадок, вновь вылетели в Краснодар

Им предоставили другой лайнер. Воздушное судно рано утром было вынуждено прервать выполнение рейса, так как сработал сигнал о разгерметизации салона. Однако тревога была ложной, – передает агентство ТАСС. Самолет благополучно приземлился в «Шереметьево». Сейчас транспортная прокуратура проводит проверку.
2021-12-11T14:05:18+03:00
2021-12-11T14:05:18+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:05, 11 декабря 2021
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Сокуров трусливо не упомянул мое имя Как бы ни ворочался ночью во сне Сокуров, как бы сильно ни чесалось у него, как бы он ни хотел международного признания в качестве правозащитника, как бы ни пытался он снова и снова развалить страну, Чеченская Республика была, есть и будет неотъемлемой частью Российской Федерации!..