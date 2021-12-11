Великобритания призывает союзников искать альтернативы поставкам газа из России

Лондон намерен работать со своими партнерами в этом направлении, – сказала министр иностранных дел королевства Лиз Трасс. По ее словам, страны свободного мира принимали краткосрочное решение в поисках дешевого источника энергии и доступного финансирования. Однако такие шаги в долгосрочной перспективе наносят урон свободе и демократии.
2021-12-11T14:04:40+03:00
2021-12-11T14:04:40+03:00
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14:04, 11 декабря 2021
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Сокуров трусливо не упомянул мое имя Как бы ни ворочался ночью во сне Сокуров, как бы сильно ни чесалось у него, как бы он ни хотел международного признания в качестве правозащитника, как бы ни пытался он снова и снова развалить страну, Чеченская Республика была, есть и будет неотъемлемой частью Российской Федерации!..