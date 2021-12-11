Великобритания призывает союзников искать альтернативы поставкам газа из России

Лондон намерен работать со своими партнерами в этом направлении, – сказала министр иностранных дел королевства Лиз Трасс. По ее словам, страны свободного мира принимали краткосрочное решение в поисках дешевого источника энергии и доступного финансирования. Однако такие шаги в долгосрочной перспективе наносят урон свободе и демократии.