За последний год отравление наркотиками среди подростков выросло более чем в полтора раза, говорят в МВД

Ситуация, связанная с потреблением запрещенных веществ, резко ухудшилась в период пандемии, утверждают в силовом ведомстве. Большое количество отравлений наблюдается не только среди несовершеннолетних, но и в целом: за год от этого страдают около 7 тысяч человек. При этом сколько среди них подростков, не уточнили.

По словам заместителя главы управления по обороту наркотиков Вячеслава Батурина, вина всему — намеренное расшатывание международной системы контроля за запрещенными веществами. Он утверждает, что этим занимается ряд влиятельных структур, извлекающих из наркоторговли большую прибыль. О ком именно идет речь, силовик уточнять не стал. Навязывание прозападных идей Батурин назвал риском для молодежи. Опасным он считает применение наркотиков для лечения зависимых и публичную продажу конопли, как происходит в некоторых странах: всё это не способствует развитию российской молодежи и страны в целом.

В МВД борьбу с наркотическими отравлениями назвали приоритетной задачей.