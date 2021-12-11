Не менее 50 человек, по оценке властей, погибли во время торнадо в американском штате Кентукки на юго-востоке США

Природная стихия также привела к летальным случаям и в Арканзасе.

Наибольшие разрушения в Кентукки в округе Грейвс на юго-западе штата. Хуже всего там пришлось жителям небольшого города Мейфилд с населением около 10 тысяч человек. Сильный вихрь вырывал с корнями старые деревья, срывал крыши домов, переворачивал автомобили. Число погибших может вырасти до ста человек, не исключил губернатор Кентукки. Энди Бешир рассказал, что на фабрике по производству свечей обрушилась крыша. В тот момент там находились люди. Пострадали во время торнадо не только жилые дома, но также здание суда округа Грейвс и расположенная неподалёку тюрьма. В Кентукки объявили чрезвычайное положение. На поиски пострадавших и ликвидацию последствий торнадо направлена национальная гвардия США. Военные также подвозят людям питьевую воду. От торнадо пострадал также Арканзас, где в городе Монетт погибли 2 человека и несколько пострадали. Там природная стихия частично разрушила дом престарелых, сообщает телеканал CNN. В городе Эдвардсвилл в штате Иллинойс из-за торнадо рухнул склад компании Amazon. До ста человек там могло находиться. Людей ищут под завалами.

Синоптики тем временем не исключают, что от торнадо может серьёзно пострадать ряд других американских штатов.