Эта игра должна была стать заключительной в шестом туре группового этапа Лиги конференций. Изначально матч планировался на среду, однако его отложили из-за вспышки инфекции в английской команде. Позже клубы не смогли договориться о новой дате. Теперь результат матча определит дисциплинарный комитет УЕФА.
2021-12-11T13:34:54+03:00
2021-12-11T13:34:54+03:00
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13:34, 11 декабря 2021
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Сокуров трусливо не упомянул мое имя Как бы ни ворочался ночью во сне Сокуров, как бы сильно ни чесалось у него, как бы он ни хотел международного признания в качестве правозащитника, как бы ни пытался он снова и снова развалить страну, Чеченская Республика была, есть и будет неотъемлемой частью Российской Федерации!..