УЕФА отменил матч между английским «Тоттенхемом» и французский «Ренном» из-за вспышки коронавируса

Эта игра должна была стать заключительной в шестом туре группового этапа Лиги конференций. Изначально матч планировался на среду, однако его отложили из-за вспышки инфекции в английской команде. Позже клубы не смогли договориться о новой дате. Теперь результат матча определит дисциплинарный комитет УЕФА.