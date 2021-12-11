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13:34, 11 декабря 2021

Власти Белоруссии ввели запрет на экспорт муки

Он будет действовать три месяца. Ранее в правительстве республики рассказали, что в этом году собрали меньше зерна, чем планировалось. В конце августа Минск уже на полгода ввела временный запрет на вывоз зерна, в том числе в государства Евразийского экономического союза. Власти заверяют, что страна располагает резервами и возможностями для компенсации дефицита зерна.


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