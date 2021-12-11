Главу района в Новосибирской области и нескольких охотоведов признали виновными в незаконной охоте на лосей

По решению суда руководитель Убинского района Олег Конюк и остальные фигуранты дела должны будут заплатить штраф. Как пишет интернет-издание «Тайга.Инфо», чиновника неоднократно пытались привлечь к ответственности. Помимо незаконной охоты, его обвиняли в превышении полномочий. Также было возбуждено дело о фальсификации выборов на территории района. В то же время в марте этого года он был переназначен на пост главы районной администрации.