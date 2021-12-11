Главу района в Новосибирской области и нескольких охотоведов признали виновными в незаконной охоте на лосей

По решению суда руководитель Убинского района Олег Конюк и остальные фигуранты дела должны будут заплатить штраф. Как пишет интернет-издание «Тайга.Инфо», чиновника неоднократно пытались привлечь к ответственности. Помимо незаконной охоты, его обвиняли в превышении полномочий. Также было возбуждено дело о фальсификации выборов на территории района. В то же время в марте этого года он был переназначен на пост главы районной администрации.
2021-12-11T13:34:14+03:00
2021-12-11T13:34:14+03:00
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13:34, 11 декабря 2021
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Сокуров трусливо не упомянул мое имя Как бы ни ворочался ночью во сне Сокуров, как бы сильно ни чесалось у него, как бы он ни хотел международного признания в качестве правозащитника, как бы ни пытался он снова и снова развалить страну, Чеченская Республика была, есть и будет неотъемлемой частью Российской Федерации!..