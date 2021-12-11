Три человека пострадали в результате обрушения кровли на руднике в Кемеровской области

ЧП произошло в Таштагольском районе на юге Кузбасса. Как передает агентство «Интерфакс», причиной обрушения стал подземный толчок. Работа рудника к этому часу уже восстановлена. Людей, которые находились в шахте, оперативно вывели на поверхность. В конце ноября на кузбасской шахте «Листвяжная» произошла авария, погибли более 50 человек.
2021-12-11T13:33:37+03:00
2021-12-11T13:33:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:33, 11 декабря 2021
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Сокуров трусливо не упомянул мое имя Как бы ни ворочался ночью во сне Сокуров, как бы сильно ни чесалось у него, как бы он ни хотел международного признания в качестве правозащитника, как бы ни пытался он снова и снова развалить страну, Чеченская Республика была, есть и будет неотъемлемой частью Российской Федерации!..