Три человека пострадали в результате обрушения кровли на руднике в Кемеровской области

ЧП произошло в Таштагольском районе на юге Кузбасса. Как передает агентство «Интерфакс», причиной обрушения стал подземный толчок. Работа рудника к этому часу уже восстановлена. Людей, которые находились в шахте, оперативно вывели на поверхность. В конце ноября на кузбасской шахте «Листвяжная» произошла авария, погибли более 50 человек.