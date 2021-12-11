Жертвами торнадо, который обрушился на американский штат Кентукки, по оценке властей, могли стать не менее 50 человек

Администрация штата объявила режим чрезвычайной ситуации. Сильнее всего пострадал город Мейфилд. Он расположен в юго-западной части штата. В том районе развернуты подразделения Национальной гвардии, организован подвоз питьевой воды. Торнадо обрушился на населенный пункт минувшей ночью.