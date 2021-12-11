Жертвами торнадо, который обрушился на американский штат Кентукки, по оценке властей, могли стать не менее 50 человек

Администрация штата объявила режим чрезвычайной ситуации. Сильнее всего пострадал город Мейфилд. Он расположен в юго-западной части штата. В том районе развернуты подразделения Национальной гвардии, организован подвоз питьевой воды. Торнадо обрушился на населенный пункт минувшей ночью.
2021-12-11T13:33:18+03:00
2021-12-11T13:33:18+03:00
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13:33, 11 декабря 2021
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Сокуров трусливо не упомянул мое имя Как бы ни ворочался ночью во сне Сокуров, как бы сильно ни чесалось у него, как бы он ни хотел международного признания в качестве правозащитника, как бы ни пытался он снова и снова развалить страну, Чеченская Республика была, есть и будет неотъемлемой частью Российской Федерации!..