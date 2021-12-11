Матч Лиги конференций между «Тоттенхэмом» и «Ренном» отменен и не будет перенесен

УЕФА принял решение отменить матч заключительного, шестого тура группового этапа Лиги конференций между английским «Тоттенхэмом» и французским «Ренном». Об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление УЕФА.



Это произошло из-за вспышки коронавируса в команде «Тоттенхэма». В среду главный тренер команды Антонио Конте сообщил, что заразились восемь футболистов и пять сотрудников клуба. Предполагалось, что матч может быть перенесен на неопределенный срок.

Теперь результат матча определит контрольный, этический и дисциплинарный комитет УЕФА.