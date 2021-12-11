Власти планируют выявлять так называемое опасное вождение с помощью дорожных камер, сообщает газета «Коммерсант»

Проект государственного стандарта намерены утвердить уже в следующем году. В нем могут расширить перечень нарушений ПДД, которые фиксируются дорожными камерами. В частности, система будет автоматически выявлять опасное вождение. Власти пытаются ввести за это штрафы уже на протяжении 4 лет, но поправки в административный кодекс за все время лишь однажды дошли до парламента, но так и не были приняты. В этом году опасное вождение вновь попало в список нарушений, но когда изменения утвердят, неизвестно.

Как отмечает «Коммерсант», до этого момента камеры не будут фиксировать такое вождение. Их хотят научить выявлять и превышение средней скорости движения, которое считалось нарушением до этого года. Штрафы отменили по неназванной причине, но теперь, видимо, их намерены вернуть. Газета подчеркивает, что раньше суды часто признавали санкции за превышение средней скорости незаконными. Поэтому в новом государственном стандарте планируется уточнить условия штрафования.

Предполагается, что зафиксировать нарушение можно будет и с помощью смартфонов граждан: штраф станут выписывать по присланным фотографиям.