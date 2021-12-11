В США намерены выделить 20 миллионов долларов на укрепление северного и восточного участков украинской границы

Государственной пограничной службе Украины планируют направить беспилотные авиационные системы, спецтранспорт, экипировку и средства видеонаблюдение. Заместитель руководителя ведомства Владимир Никифоренко рассказал агентству «Интерфакс», что речь идет о первоочередных потребностях для обеспечения безопасности на границе на фоне непростой ситуации на востоке страны. Поставки ожидают уже в январе будущего года. При этом они будут проходить вне рамок программы военной помощи Вашингтона Киеву, а как план совместных действий по укреплению приграничных территорий. Как ранее подчеркивал американский телеканал NBC, Соединенные штаты пока приостановили реализацию поддержки Украины, хотя и подготовили на эти цели около 200 миллионов долларов. Причиной стали опасения в возможном обострении конфликта с Россией и угроза срыва любых попыток дипломатического урегулирования ситуации.

Зарубежные и украинские политики не раз высказывали обеспокоенность концентрацией российских войск на границе с Украиной. В последние несколько месяцев СМИ писали о подготовке вооруженного вторжения. В Кремле такие планы отвергают.