Российские математики просят отложить международный математические конгресс до освобождения их коллеги Азата Мифтахова

Российские математики просят отложить международный математические конгресс в Петербурге до освобождения их коллеги Азата Мифтахова. Ученые написали открытое письмо организаторам в его поддержку.

Письмо в адрес Исполнительного комитета Международного математического союза подписали 64 ученых – они просят организаторов не проводить конгресс в Петербурге до тех пор, пока их коллега Азат Мифтахов не выйдет на свободу. Почти год назад аспиранта МГУ обвинили в хулиганстве и приговорили к 6 годам колонии за разбитое стекло в московском офисе партии Единая Россия. Авторы письма уверены, что проведения конгресса в стране, где ученых преследуют по политическим мотивам нанесет серьезный ущерб репутации Международного математического союза, поскольку противоречит ценностям научной свободы и политического нейтралитета. Подписанты так же считают недопустимым, что в список соорганизаторов мероприятия входит представитель ФСБ. Именно это ведомство пыталось обвинить Мифтахова в подготовке теракта. Аспиранта МГУ, задержали в феврале 2019 года по подозрению в изготовлении бомбы, однако никаких доказательств тому не нашли. Затем на молодого человека завели второе уголовное дело, которое строилось на показаниях засекреченного свидетеля, который узнал Мифтахова по бровям.

Международный математический конгресс проходит каждые четыре года в разных городах. Последний раз Россия принимала мероприятие более 50 лет назад в Москве.