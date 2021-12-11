Z Архив новостей новости
5 11 6 1038
13:06, 11 декабря 2021

Российские математики просят отложить международный математические конгресс до освобождения их коллеги Азата Мифтахова

Российские математики просят отложить международный математические конгресс в Петербурге до освобождения их коллеги Азата Мифтахова. Ученые написали открытое письмо организаторам в его поддержку.

Письмо в адрес Исполнительного комитета Международного математического союза подписали 64 ученых – они просят организаторов не проводить конгресс в Петербурге до тех пор, пока их коллега Азат Мифтахов не выйдет на свободу. Почти год назад аспиранта МГУ обвинили в хулиганстве и приговорили к 6 годам колонии за разбитое стекло в московском офисе партии Единая Россия. Авторы письма уверены, что проведения конгресса в стране, где ученых преследуют по политическим мотивам нанесет серьезный ущерб репутации Международного математического союза, поскольку противоречит ценностям научной свободы и политического нейтралитета. Подписанты так же считают недопустимым, что в список соорганизаторов мероприятия входит представитель ФСБ. Именно это ведомство пыталось обвинить Мифтахова в подготовке теракта. Аспиранта МГУ, задержали в феврале 2019 года по подозрению в изготовлении бомбы, однако никаких доказательств тому не нашли. Затем на молодого человека завели второе уголовное дело, которое строилось на показаниях засекреченного свидетеля, который узнал Мифтахова по бровям.

Международный математический конгресс проходит каждые четыре года в разных городах. Последний раз Россия принимала мероприятие более 50 лет назад в Москве.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Достойно Запад отметил Международный день прав человека Этот позорный вердикт в рамках политического дела против журналиста и общественного деятеля — очередное проявление людоедского мировоззрения англосаксонского тандема…

5 94 6 10170 10.12
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Рука Москвы вон куда дотягивается, как оказалось В этих условиях представлять США как мирового лидера по защите демократии как-то даже неуместно…

5 116 6 14085 08.12
Блоги

+ Владимир Путин: В российском правительстве в 90-е работали кадровые сотрудники ЦРУ 01:10 Владимир Путин: В российском правительстве в 90-е работали кадровые сотрудники ЦРУ Речь о сотрудниках американской разведки зашла после реплики одного из участников встречи адвоката Генри Резника о том, что, по его мнению, «Россия стала враждебной всему миру»...

5 261 6 38054 10.12
8читать ;смотреть
Блоги

Дмитрий Быков писатель, поэт, журналист

Десять лет хрустя Не широко, не пафосно и не официально, однако десятилетие зимних протестов 2011 года в России отмечается – понятное дело, главным образом в сети…

5 189 6 28292 07.12
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Сокуров трусливо не упомянул мое имя Как бы ни ворочался ночью во сне Сокуров, как бы сильно ни чесалось у него, как бы он ни хотел международного признания в качестве правозащитника, как бы ни пытался он снова и снова развалить страну, Чеченская Республика была, есть и будет неотъемлемой частью Российской Федерации!..

5 266 6 47398 10.12
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

«История ничему не учит, но сурово наказывает» О последствиях подписания соглашений в Беловежской пуще…

5 116 6 22711 06.12
Блоги

Виктор Шендерович писатель

Муратов и Сокуров — бойцы Но если для прекращения пыток надо опереться на Путина, значит, надо опереться на Путина! А уж цену этого компромисса Дмитрий Муратов знает как-нибудь получше драчунов, немедленно бросившихся отхлестать его по щекам…

5 104 6 20247 10:37
Интервью Особое мнение

Сергей Марков гость: Сергей Марков политолог

Если американцы не снимут запрет Зеленскому выполнять Минские соглашения. Я думаю, что Россия может начать процесс признания ДНР и ЛНР…

5 43 6 8514 08.12
#слушать 37:28 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Аркадий Бабченко журналист

Нет никакого Мюнхенского сговора Стратегический курс выбран, переговоры с Путиным проведены, и на этих переговорах сказано — Украину мы не сольем. Забудь. Точка. Да, вот тут и тут, возможно, можем поторговаться, но страну в целом ты не получишь. Точка…

5 53 6 11266 10.12
Блоги

Кусок эфира

Дмитрий Быков: Досадно, что обсуждение российского будущего может сейчас происходить где угодно, кроме России А хотелось бы всё-таки понять, каковы главные движущие силы в России после Путина…

5 48 6 27165 04.12
Блоги

+ Депутата-единоросса подозревают в хищении средств на отдых детей 01:19 Депутата-единоросса подозревают в хищении средств на отдых детей Запись оперативной съемки, на которой чиновник обсуждает со своими подчиненными из лагеря «Орленок», как экономить на еде для детей. Например, давать им котлеты только в день приезда инспекции…

5 102 6 23637 10.12
8читать ;смотреть
Блоги

Сергей Марков политолог

Самый опасный военно-политический кризис Тем самым от России требуется не дать жесткого ответа на готовящееся уже 5 лет военное наступление ВСУ на Донбасс…

5 56 6 12881 07.12
Новости

Александр Сокуров, вступивший в полемику с президентом, сказал, что готов вновь побеседовать с Владимиром Путиным По его словам, если глава государства считает, что им есть, что обсудить, то надо встретиться, – передает РИА Новости…

5 22 6 5414
Новости

Режиссер Александр Сокуров сказал, что не понимает причин возмущения в Чечне, которое вызвали его слова Знаменитый кинорежиссер добавил, что видит угрозы от чеченских властей. ..

5 35 6 8465
Блоги

+ Нобелевская речь Дмитрия Муратова Нобелевская речь Дмитрия Муратова Да, мы рычим и кусаем. У нас клыки и хватка. Но мы — условие движения. Мы — антидот от тирании…

5 268 6 64644 10.12
8читать ;смотреть
Блоги

Майкл Бом независимый американский журналист

Что можно России, нельзя НАТО? До известных российских событий 2014 года, стремление Украины в НАТО было не столь сильно. Как раз до них Украина вообще имела внеблоковый статус, который вроде бы устраивал все стороны…

5 217 6 53001 05.12

Популярное за неделю

Новости

Речь лауреата Нобелевской премии мира Дмитрия Муратова вызвала шквал критики в сети В значительной степени она связана с упоминанием дела против политика Алексея Навального…

5 12 6 15803
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Родина очень ревнивая штука, как выясняется. И чем страшнее она становится, тем она становится ревнивее…

5 27 6 66804 08.12
#слушать 51:02 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3577000
«Со страниц романов Достоевского»: Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 0 6 4675 05.12
Блоги

Леонид Гозман политик

Эхо грядущей войны Разговор Байдена с Путиным отчаянная – последняя? – попытка Запада предотвратить войну. Запад не хочет этой войны не столько из приверженности гуманистическим ценностям…

5 208 6 118742 08.12
Блоги

+ Нобелевская речь Дмитрия Муратова Нобелевская речь Дмитрия Муратова Да, мы рычим и кусаем. У нас клыки и хватка. Но мы — условие движения. Мы — антидот от тирании…

5 268 6 64733 10.12
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9350466
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5107587

Сегодня в эфире