Парламент Чечни обратится в СК с просьбой проверить высказывания режиссера Александра Сокурова

Поводом стало его предложение отпустить из России тех, кто не хочет жить в одном государстве. Спикер чеченского парламента Магомед Даудов назвал выступление знаменитого кинематографиста на заседании Совета по правам человека попыткой взорвать изнутри межнациональный мир и единство.

Депутат Госдумы от Чечни, зам.главы комитета по международным делам Шамсаил Саралиев сказал в интервью нашей радиостанции, что Александр Сокуров должен понести ответственность за свои слова. Шамсаил Саралиев подчеркнул, что сам дважды пострадал от терактов во время подготовки конституционного референдума 2003 года в Чечне, который был связан с возвращением республики в правовое поле России.

Накануне вечером глава Чечни Рамзан Кадыров призвал проверить на экстремизм высказывания Александра Сокурова. Режиссер Александр Сокуров в интервью «Эху Москвы» назвал реакцию властей Чечни необоснованной.

«Угрозы есть, я слышу и вижу их, но что я могу сделать, когда я член Совета по правам человека, органа, созданного президентом страны как площадка для обсуждения политических, социальных, правовых вопросов. Меня наказывать за то, что я участвую в дискуссии с президентом? Тогда наказывайте президента за то, что он участвует в дискуссии с членом Совета. <...> Если я член Совета, я обязан поднимать серьезные вопросы. <...> Это просто выступление члена Совета по целому ряду проблем, которые мне, как члену Совета и гражданину, кажутся важными для обсуждения.», — сказал он.

Владимир Путин назвал недопустимым предложение режиссера Александра Сокурова об отделении регионов Кавказа, не желающих находиться в составе России.