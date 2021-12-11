В России за сутки скончался, по данным оперативного штаба, 1171 пациент с коронавирусом

В Москве зафиксировано 86 летальных исходов. Показатели смертности чуть-чуть ниже, чем накануне. Новых заболевших по всей стране выявлено около 30 тысяч. В столице более 3 тысяч. Вчера было почти 3,5 тысячи.
2021-12-11T12:33:37+03:00
2021-12-11T12:33:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:33, 11 декабря 2021
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Сокуров трусливо не упомянул мое имя Как бы ни ворочался ночью во сне Сокуров, как бы сильно ни чесалось у него, как бы он ни хотел международного признания в качестве правозащитника, как бы ни пытался он снова и снова развалить страну, Чеченская Республика была, есть и будет неотъемлемой частью Российской Федерации!..