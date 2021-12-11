Более 60 российских математиков выступили в поддержку находящегося в колонии коллеги Азата Мифтахова

Они подписали обращение с предложением отложить международный математический конгресс, намеченный в Петербурге на июль следующего года до освобождения Мифтахова из-под стражи. Открытое письмо ученых опубликовало издание «Троицкий вариант». Авторы обращения выражают уверенность в том, что аспирант МГУ преследуется за его политическую позицию, и что все его обвинения основаны на показаниях секретного свидетеля.

Азат Мифтахов был приговорен к 6-ти годам колонии по делу о поджоге офиса «Единой России».