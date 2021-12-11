Режиссер Александр Сокуров счел угрозой призыв властей Чечни проверить его высказывания на экстремизм

В интервью нашей радиостанции он подчеркнул, что считает такую реакцию необоснованной, поскольку выступал на заседании Совета по правам человека, созданного для дискуссий. В четверг Сокуров вступил в полемику с президентом Владимиром Путиным. Глава государства резко отреагировал на слова о том, что можно было бы отпустить те регионы, которые не хотят жить по федеральным законам.