Режиссер Александр Сокуров счел угрозой призыв властей Чечни проверить его высказывания на экстремизм

В интервью нашей радиостанции он подчеркнул, что считает такую реакцию необоснованной, поскольку выступал на заседании Совета по правам человека, созданного для дискуссий. В четверг Сокуров вступил в полемику с президентом Владимиром Путиным. Глава государства резко отреагировал на слова о том, что можно было бы отпустить те регионы, которые не хотят жить по федеральным законам.
2021-12-11T12:30:56+03:00
2021-12-11T12:30:56+03:00
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Эксклюзив Эха 12:30, 11 декабря 2021
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Сокуров трусливо не упомянул мое имя Как бы ни ворочался ночью во сне Сокуров, как бы сильно ни чесалось у него, как бы он ни хотел международного признания в качестве правозащитника, как бы ни пытался он снова и снова развалить страну, Чеченская Республика была, есть и будет неотъемлемой частью Российской Федерации!..