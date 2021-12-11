Z Архив новостей новости
5 6 6 207
Эксклюзив Эха 12:13, 11 декабря 2021

Идея о стремлении Северного Кавказа отделиться от России могла быть внушена Сокурову западными сепаратистами – депутат

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил проверить слова члена Совета по правам человека при президенте, режиссера Александра Сокурова на экстремизм. Идея о стремлении Северного Кавказа отделиться от России могла быть внушена режиссеру западными сепаратистами. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Шамсаил Саралиев.

«Это не первый случай, я считаю, что он [Сокуров] как рецидивист себя ведет. Во-первых, откуда он взял, что регионы Кавказа хотят отделиться, откуда такая информация? Только от сепаратистских сил, которые сегодня живут на Западе, это Ахмед Закаев и ему подобные. Есть уголовный кодекс, статья 280 часть 1, где четко сказано: за публичные призывы к отторжению части России наказание такое-то. Было до 5 лет, но, к сожалению, декриминализировали мы в этом году эту статью. Тем не менее, зачем это делать публично? Президент правильно сказал: был референдум, погибли тысячи ребят, которые отстаивали целостность России. Как плюнуть на это все? Ему [Сокурову] вздумалось, что какие-то регионы хотят отделиться. Такая реакция, конечно, нас задевает», — сказал он.

Депутат добавил, что лично пострадал от терактов в ходе подготовки референдума в Чечне.

«Я лично пострадал два раза в терактах, когда мы готовились к референдуму. <...> Но нас было не запугать, мы 23 марта 2003 года провели референдум и реально спросили людей. Подавляющее большинство ответило: «Мы хотим жить в составе России». <...> Сейчас мы наводим порядок у себя, но это не нравится тем силам, которые хотели бы, чтобы Северный Кавказ полыхал. У нас друзья погибли, отстаивая целостность страны, а этот видите ли пришел, может, ему Закаев посоветовал или ему подобные, что они хотят отделиться», — заключил он.

На заседании Совета по правам человека в прошедший четверг режиссер Александр Сокуров рассказал президенту о многих нарушениях прав человека в России, в том числе назвал самой большой проблемой в России ситуацию на Северном Кавказе. Там, по словам режиссера, почти не осталось русских, регион становится мононациональным. А.Сокуров также отметил, что в ряде российских республик даже есть свои армии и появился падишах. Режиссер предложил отпустить регионы, которые не хотят жить по федеральным законам и правилам. Владимир Путин в своем ответе назвал недопустимым такие публичные высказывания и спросил не хочет ли режиссер повторения Югославии и превращению России в Московию, чего добивается НАТО. Позже глава Чечни Рамзан Кадыров предложил проверить слова А.Сокурова на экстремизм.

Парламент Чечни готовит обращение в Следственный комитет из-за слов Сокурова о Северном Кавказе.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Достойно Запад отметил Международный день прав человека Этот позорный вердикт в рамках политического дела против журналиста и общественного деятеля — очередное проявление людоедского мировоззрения англосаксонского тандема…

5 91 6 9634 10.12
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Рука Москвы вон куда дотягивается, как оказалось В этих условиях представлять США как мирового лидера по защите демократии как-то даже неуместно…

5 116 6 14021 08.12
Блоги

+ Владимир Путин: В российском правительстве в 90-е работали кадровые сотрудники ЦРУ 01:10 Владимир Путин: В российском правительстве в 90-е работали кадровые сотрудники ЦРУ Речь о сотрудниках американской разведки зашла после реплики одного из участников встречи адвоката Генри Резника о том, что, по его мнению, «Россия стала враждебной всему миру»...

5 250 6 37128 10.12
8читать ;смотреть
Блоги

Дмитрий Быков писатель, поэт, журналист

Десять лет хрустя Не широко, не пафосно и не официально, однако десятилетие зимних протестов 2011 года в России отмечается – понятное дело, главным образом в сети…

5 189 6 28230 07.12
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Сокуров трусливо не упомянул мое имя Как бы ни ворочался ночью во сне Сокуров, как бы сильно ни чесалось у него, как бы он ни хотел международного признания в качестве правозащитника, как бы ни пытался он снова и снова развалить страну, Чеченская Республика была, есть и будет неотъемлемой частью Российской Федерации!..

5 241 6 41079 10.12
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

«История ничему не учит, но сурово наказывает» О последствиях подписания соглашений в Беловежской пуще…

5 116 6 22689 06.12
Интервью Особое мнение

Сергей Марков гость: Сергей Марков политолог

Если американцы не снимут запрет Зеленскому выполнять Минские соглашения. Я думаю, что Россия может начать процесс признания ДНР и ЛНР…

5 43 6 8499 08.12
#слушать 37:28 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Новости

Растет число россиян, которые ожидают в стране массовых протестов Наиболее вероятными россияне считают протесты из-за введения цифровых кодов, по которым вакцинированных или переболевших из-за коронавируса хотят пускать в различные заведения и общественный транспорт…

5 52 6 16401
Блоги

+ Депутата-единоросса подозревают в хищении средств на отдых детей 01:19 Депутата-единоросса подозревают в хищении средств на отдых детей Запись оперативной съемки, на которой чиновник обсуждает со своими подчиненными из лагеря «Орленок», как экономить на еде для детей. Например, давать им котлеты только в день приезда инспекции…

5 108 6 23155 10.12
8читать ;смотреть
Блоги

Аркадий Бабченко журналист

Нет никакого Мюнхенского сговора Стратегический курс выбран, переговоры с Путиным проведены, и на этих переговорах сказано — Украину мы не сольем. Забудь. Точка. Да, вот тут и тут, возможно, можем поторговаться, но страну в целом ты не получишь. Точка…

5 52 6 11055 10.12
Блоги

Кусок эфира

Дмитрий Быков: Досадно, что обсуждение российского будущего может сейчас происходить где угодно, кроме России А хотелось бы всё-таки понять, каковы главные движущие силы в России после Путина…

5 48 6 27154 04.12
Блоги

Сергей Марков политолог

Самый опасный военно-политический кризис Тем самым от России требуется не дать жесткого ответа на готовящееся уже 5 лет военное наступление ВСУ на Донбасс…

5 56 6 12873 07.12
Будем наблюдать

Сергей Бунтман ведущий: Сергей Бунтман первый заместитель главного редактора радиостанции «Эхо Москвы»

Я просто на руках бы носил «Мемориал», признанный иноагентом, который выполняет за государство историческую функцию во многом, который побуждал то самое государство в 90-х открывать дела, приглашать родственников…

5 25 6 11412 04.12
#слушать 48:28 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

+ Нобелевская речь Дмитрия Муратова Нобелевская речь Дмитрия Муратова Да, мы рычим и кусаем. У нас клыки и хватка. Но мы — условие движения. Мы — антидот от тирании…

5 251 6 61136 10.12
8читать ;смотреть
Блоги

+ Заседание Совета по правам человека Заседание Совета по правам человека СФ уже начал работу по внесению изменений в законодательство, закрепляющих само понятие состава преступления – «пытки». Такая работа идет. Нужны системные меры, которые бы ситуацию меняли…

5 120 6 29096 09.12
8читать ;смотреть
Блоги

Майкл Бом независимый американский журналист

Что можно России, нельзя НАТО? До известных российских событий 2014 года, стремление Украины в НАТО было не столь сильно. Как раз до них Украина вообще имела внеблоковый статус, который вроде бы устраивал все стороны…

5 217 6 52988 05.12

Популярное за неделю

Новости

Речь лауреата Нобелевской премии мира Дмитрия Муратова вызвала шквал критики в сети В значительной степени она связана с упоминанием дела против политика Алексея Навального…

5 10 6 11603
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Родина очень ревнивая штука, как выясняется. И чем страшнее она становится, тем она становится ревнивее…

5 27 6 66106 08.12
#слушать 51:02 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3577000
«Со страниц романов Достоевского»: Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 0 6 4650 05.12
Блоги

Леонид Гозман политик

Эхо грядущей войны Разговор Байдена с Путиным отчаянная – последняя? – попытка Запада предотвратить войну. Запад не хочет этой войны не столько из приверженности гуманистическим ценностям…

5 208 6 118565 08.12
Блоги

+ вДудь: Почему в России пытают вДудь: Почему в России пытают Так вышло, что пытки – это угроза даже для тех из нас, кто не то что никогда не сидел в тюрьме – никогда не имел проблем с законом…

5 39 6 64075 07.12
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9350428
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5107513

Сегодня в эфире