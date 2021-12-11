Идея о стремлении Северного Кавказа отделиться от России могла быть внушена Сокурову западными сепаратистами – депутат

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил проверить слова члена Совета по правам человека при президенте, режиссера Александра Сокурова на экстремизм. Идея о стремлении Северного Кавказа отделиться от России могла быть внушена режиссеру западными сепаратистами. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Шамсаил Саралиев.

«Это не первый случай, я считаю, что он [Сокуров] как рецидивист себя ведет. Во-первых, откуда он взял, что регионы Кавказа хотят отделиться, откуда такая информация? Только от сепаратистских сил, которые сегодня живут на Западе, это Ахмед Закаев и ему подобные. Есть уголовный кодекс, статья 280 часть 1, где четко сказано: за публичные призывы к отторжению части России наказание такое-то. Было до 5 лет, но, к сожалению, декриминализировали мы в этом году эту статью. Тем не менее, зачем это делать публично? Президент правильно сказал: был референдум, погибли тысячи ребят, которые отстаивали целостность России. Как плюнуть на это все? Ему [Сокурову] вздумалось, что какие-то регионы хотят отделиться. Такая реакция, конечно, нас задевает», — сказал он.

Депутат добавил, что лично пострадал от терактов в ходе подготовки референдума в Чечне.

«Я лично пострадал два раза в терактах, когда мы готовились к референдуму. <...> Но нас было не запугать, мы 23 марта 2003 года провели референдум и реально спросили людей. Подавляющее большинство ответило: «Мы хотим жить в составе России». <...> Сейчас мы наводим порядок у себя, но это не нравится тем силам, которые хотели бы, чтобы Северный Кавказ полыхал. У нас друзья погибли, отстаивая целостность страны, а этот видите ли пришел, может, ему Закаев посоветовал или ему подобные, что они хотят отделиться», — заключил он.

На заседании Совета по правам человека в прошедший четверг режиссер Александр Сокуров рассказал президенту о многих нарушениях прав человека в России, в том числе назвал самой большой проблемой в России ситуацию на Северном Кавказе. Там, по словам режиссера, почти не осталось русских, регион становится мононациональным. А.Сокуров также отметил, что в ряде российских республик даже есть свои армии и появился падишах. Режиссер предложил отпустить регионы, которые не хотят жить по федеральным законам и правилам. Владимир Путин в своем ответе назвал недопустимым такие публичные высказывания и спросил не хочет ли режиссер повторения Югославии и превращению России в Московию, чего добивается НАТО. Позже глава Чечни Рамзан Кадыров предложил проверить слова А.Сокурова на экстремизм.

Парламент Чечни готовит обращение в Следственный комитет из-за слов Сокурова о Северном Кавказе.