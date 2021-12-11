Член российского СПЧ Александр Брод сообщил, что Молдавия запретила ему въезд на территорию страны

Член российского Совета по правам человека при президенте Александр Брод сообщил, что Молдавия запретила ему въезд на территорию страны. Ранее с аналогичными ограничениями столкнулись еще несколько россиян.

Правозащитник Александр Брод направлялся в Приднестровье для мониторинга выборов главы республики, которые пройдут уже завтра. Когда ему продемонстрировали решение об отказе на въезд, Брод, как передает агентство РИА, написал на документе, что не согласен с ним. Он считает, что Молдавия взяла на вооружение опыт стран Балтии и Украины, направленный на дискриминацию русских. Ранее стало известно, что молдавские пограничники не пустили в страну российского политолога Наталью Нарочицкую и члена Общественной палаты Владимира Журавлева, а также депортируют из страны заместителя директора Института стран СНГ Владимира Егорова*. Молдавия еще в начале недели призвала зарубежных партнеров не направлять наблюдателей на выборы президента Приднестровья, объясняя это статусом непризнанной республики. Власти подчеркнули, что любое участие в подобных акциях представляет вызов суверенитету и территориальной целостности Молдавии и подрывает процесс разрешения приднестровского конфликта.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что российские дипломаты потребовали от Молдавии «прекратить провокации» в отношении граждан России.

* Владимир Егоров - физлицо, признанное иностранным агентом.