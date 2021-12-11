В правительстве России предложили обязать пассажиров нижних полок в поездах уступать место у стола попутчикам сверху

Министерство транспорта предлагает обязать выделить тем, кто едет на верхней полке, время на прием пищи. На завтрак и ужин их нужно пропустить к столу хотя бы на 30 минут, а на обед – на час. Указывать пассажирам на необходимость временно уступить место будет проводник вагона.

Соответствующий проект приказа сейчас проходит обсуждение на сайте правовой информации. В правительстве надеются, что такие нормы помогут избежать конфликтных ситуаций между пассажирами. Если документ примут, то он вступит в силу в начале сентября будущего года. Сейчас в поездах действует правило, согласно которому пассажир имеет право занимать только указанное в билете место. Попросить пропустить к столу пассажиры верхних полок могут, но им не обязаны уступать. В качестве альтернативы предлагается обратиться к проводнику за подходящим местом либо пойти в вагон-ресторан.

Министерство транспорта в своем проекте решения предлагает еще ряд нововведений, в том числе расширение перечня документов, по которым можно приобретать билеты, а также разделить купе в поездах дальнего следования на мужские и женские.