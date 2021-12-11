Движение поездов на МЦД-1 в Москве возобновили в обе стороны после часовой задержки

Об этом сообщили в Центральной пригородной пассажирской компании. В московском департаменте транспорта сказали, что на станции «Марк» МЦД-1 и Савеловском направлении железной дороги оказался человек на путях. Была вызвана «скорая помощь». Состояние пострадавшего не уточняется.