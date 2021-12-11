Движение поездов на МЦД-1 в Москве возобновили в обе стороны после часовой задержки

Об этом сообщили в Центральной пригородной пассажирской компании. В московском департаменте транспорта сказали, что на станции «Марк» МЦД-1 и Савеловском направлении железной дороги оказался человек на путях. Была вызвана «скорая помощь». Состояние пострадавшего не уточняется.
2021-12-11T12:03:30+03:00
2021-12-11T12:03:30+03:00
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12:03, 11 декабря 2021
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Сокуров трусливо не упомянул мое имя Как бы ни ворочался ночью во сне Сокуров, как бы сильно ни чесалось у него, как бы он ни хотел международного признания в качестве правозащитника, как бы ни пытался он снова и снова развалить страну, Чеченская Республика была, есть и будет неотъемлемой частью Российской Федерации!..