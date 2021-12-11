В центре Петербурга мужчина на улице облил пару молодых людей кислотой

Как передает издание «Фонтанка», это произошло накануне вечером на набережной канала Грибоедова. 16-летней девушке едкая жидкость попала на лицо, шею, глаза и руки. Ее в тяжелом состоянии госпитализировали и ввели в медикаментозный сон. У 18-летнего юноши ожоги лба, кисти и предплечий. Подозреваемого задержали через несколько часов. Им оказался 24-летний безработный из Твери. В отношении него составили административный протокол о мелком хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.