В центре Петербурга мужчина на улице облил пару молодых людей кислотой

Как передает издание «Фонтанка», это произошло накануне вечером на набережной канала Грибоедова. 16-летней девушке едкая жидкость попала на лицо, шею, глаза и руки. Ее в тяжелом состоянии госпитализировали и ввели в медикаментозный сон. У 18-летнего юноши ожоги лба, кисти и предплечий. Подозреваемого задержали через несколько часов. Им оказался 24-летний безработный из Твери. В отношении него составили административный протокол о мелком хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
2021-12-11T11:36:14+03:00
2021-12-11T11:36:14+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:36, 11 декабря 2021
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Сокуров трусливо не упомянул мое имя Как бы ни ворочался ночью во сне Сокуров, как бы сильно ни чесалось у него, как бы он ни хотел международного признания в качестве правозащитника, как бы ни пытался он снова и снова развалить страну, Чеченская Республика была, есть и будет неотъемлемой частью Российской Федерации!..