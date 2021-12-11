В Российском союзе туриндустрии не фиксируют серьёзного влияния на отрасль нового штамма омикрон

Вице-президент организации Юрий Барзыкин сказал, что обнаружение варианта коронавируса с большим количеством мутаций не привело к падению числа бронирований и объема продаж. Он отметил, что введенные Роспотребнадзором ограничения не затрагивают популярные у россиян направления отдыха, – передает ТАСС.
2021-12-11T11:35:59+03:00
2021-12-11T11:35:59+03:00
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11:35, 11 декабря 2021
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Сокуров трусливо не упомянул мое имя Как бы ни ворочался ночью во сне Сокуров, как бы сильно ни чесалось у него, как бы он ни хотел международного признания в качестве правозащитника, как бы ни пытался он снова и снова развалить страну, Чеченская Республика была, есть и будет неотъемлемой частью Российской Федерации!..