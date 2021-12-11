В Российском союзе туриндустрии не фиксируют серьёзного влияния на отрасль нового штамма омикрон

Вице-президент организации Юрий Барзыкин сказал, что обнаружение варианта коронавируса с большим количеством мутаций не привело к падению числа бронирований и объема продаж. Он отметил, что введенные Роспотребнадзором ограничения не затрагивают популярные у россиян направления отдыха, – передает ТАСС.