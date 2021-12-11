В России выявили 30 288 заразившихся ковидом за сутки

Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. Скончались за этот период 1 171 человек. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) поднялась до 2,89%, следует из данных штаба. В Москве — 3 140 заразившихся за сутки. Это несколько меньше, чем накануне. Скончались в столице 86 человек. Накануне было 89 летальных исходов.
2021-12-11T12:02:00+03:00
2021-12-11T12:02:41+03:00
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12:02, 11 декабря 2021
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Сокуров трусливо не упомянул мое имя Как бы ни ворочался ночью во сне Сокуров, как бы сильно ни чесалось у него, как бы он ни хотел международного признания в качестве правозащитника, как бы ни пытался он снова и снова развалить страну, Чеченская Республика была, есть и будет неотъемлемой частью Российской Федерации!..