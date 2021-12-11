В России выявили 30 288 заразившихся ковидом за сутки

Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. Скончались за этот период 1 171 человек. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) поднялась до 2,89%, следует из данных штаба. В Москве — 3 140 заразившихся за сутки. Это несколько меньше, чем накануне. Скончались в столице 86 человек. Накануне было 89 летальных исходов.