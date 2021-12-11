Прокуратура начала проверку по факту экстренной посадки в «Шереметьево» пассажирского самолета

У «Боинга», который сегодня рано утром вылетел из Москвы в Краснодар, во время полета сработал датчик разгерметизации салона с выпуском кислородных масок для пассажиров. Лайнер благополучно вернулся. Никто не пострадал. Транспортная прокуратура будет выяснять причины инцидента, – передает Интерфакс.
2021-12-11T11:31:40+03:00
2021-12-11T11:31:40+03:00
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11:31, 11 декабря 2021
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Сокуров трусливо не упомянул мое имя Как бы ни ворочался ночью во сне Сокуров, как бы сильно ни чесалось у него, как бы он ни хотел международного признания в качестве правозащитника, как бы ни пытался он снова и снова развалить страну, Чеченская Республика была, есть и будет неотъемлемой частью Российской Федерации!..