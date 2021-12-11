Прокуратура начала проверку по факту экстренной посадки в «Шереметьево» пассажирского самолета

У «Боинга», который сегодня рано утром вылетел из Москвы в Краснодар, во время полета сработал датчик разгерметизации салона с выпуском кислородных масок для пассажиров. Лайнер благополучно вернулся. Никто не пострадал. Транспортная прокуратура будет выяснять причины инцидента, – передает Интерфакс.