Режиссер Александр Сокуров сказал, что не понимает причин возмущения в Чечне, которое вызвали его слова

В интервью «Эху Москвы» Сокуров отметил, что Совет по правам человека был создан президентом как дискуссионная площадка. Знаменитый кинорежиссер добавил, что видит угрозы от чеченских властей.

«Угрозы есть, я слышу и вижу их, но что я могу сделать, когда я член Совета по правам человека, органа, созданного президентом страны как площадка для обсуждения политических, социальных, правовых вопросов. Меня наказывать за то, что я участвую в дискуссии с президентом? Тогда наказывайте президента за то, что он участвует в дискуссии с членом Совета. <...> Если я член Совета, я обязан поднимать серьезные вопросы. <...> Это просто выступление члена Совета по целому ряду проблем, которые мне, как члену Совета и гражданину, кажутся важными для обсуждения.», — сказал он.

А.Сокуров призвал прочесть текст своего выступления на встрече СПЧ с президентом.

«Прочтите текст моего выступления, на сайте Кремля он опубликован, посмотрите, какое количество вопросов, не менее важных, чем ситуация в чеченском секторе, там поднято. Мне кажется, что Владимир Владимирович, бросая мне упреки в этом разговоре, просто не успел вчитаться в текст моего выступления. Он электронно воспринимал, со слуха, тотчас же что-то конспектируя, но иногда, на мой взгляд, упуская какую-то связь между мыслями. Я призываю: прочтите, что я говорил», — заключил он.

На заседании Совета по правам человека в прошедший четверг режиссер Александр Сокуров рассказал президенту о многих нарушениях прав человека в России, в том числе назвал самой большой проблемой в России ситуацию на Северном Кавказе. Там, по словам режиссера, почти не осталось русских, регион становится мононациональным. А.Сокуров также отметил, что в ряде российских республик даже есть свои армии и появился падишах. Режиссер предложил отпустить регионы, которые не хотят жить по федеральным законам и правилам. Владимир Путин в своем ответе назвал недопустимым такие публичные высказывания и спросил не хочет ли режиссер повторения Югославии и превращению России в Московию, чего добивается НАТО.

Накануне вечером глава Чечни Рамзан Кадыров призвал проверить высказывания Александра Сокурова на экстремизм.