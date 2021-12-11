Поезда на МЦД-1 в Москве ходят с задержками из-за человека на путях

В столичном департаменте транспорта отметили, что на Белорусско-Савеловском диаметре и на Савеловском направлении железной дороги поезда временно следуют через станцию «Марк» по одному пути в обе стороны. На место вызваны «скорая помощь» и МЧС. Данных о состоянии пострадавшего пока нет. В департаменте транспорте сказали, что будут вынуждены внести сильные корректировки в график. Будут значительно увеличены интервалы и возможна оперативная отмена поездов.
2021-12-11T11:05:01+03:00
2021-12-11T11:05:01+03:00
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11:05, 11 декабря 2021
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Сокуров трусливо не упомянул мое имя Как бы ни ворочался ночью во сне Сокуров, как бы сильно ни чесалось у него, как бы он ни хотел международного признания в качестве правозащитника, как бы ни пытался он снова и снова развалить страну, Чеченская Республика была, есть и будет неотъемлемой частью Российской Федерации!..