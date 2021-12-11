Поезда на МЦД-1 в Москве ходят с задержками из-за человека на путях

В столичном департаменте транспорта отметили, что на Белорусско-Савеловском диаметре и на Савеловском направлении железной дороги поезда временно следуют через станцию «Марк» по одному пути в обе стороны. На место вызваны «скорая помощь» и МЧС. Данных о состоянии пострадавшего пока нет. В департаменте транспорте сказали, что будут вынуждены внести сильные корректировки в график. Будут значительно увеличены интервалы и возможна оперативная отмена поездов.