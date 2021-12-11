В Москве подросткам, которые поучаствуют в финальной фазе клинических испытаний вакцины, выплатят по 15 тысяч рублей

В Москве подросткам, которые поучаствуют в финальной фазе клинических испытаний вакцины «Спутник-М», выплатят по 15 тысяч рублей. Впрочем, как выяснила газета РБК, деньги получат не все.

Подросток должен получить оба компонента вакцины, после этого 5 раз сдать кровь, анализы покажут способность нового препарата вызывать иммунитет, например, вырабатывать антитела. Лишь после этого участник испытаний подростковой вакцины получит деньги, рассказали газете РБК в нескольких медучреждениях, на базе которых проводят исследования. В основном это детские поликлиники, издание отмечает, что все они подведомственны столичному департаменту здравоохранения. Для допуска к исследованиям нужно иметь отсутствие антител к вирусу и сдать целый ряд анализов. Если с ними всё в порядке несовершеннолетнего пригласят на вакцинацию «Спутником-М». Препарат подросткам, как и взрослым, введут в два этапа, но дозировка будет в несколько раз меньше. Напомню, что российские власти обещали начать вакцинацию тех, кому от 12 до 17 лет до конца года. Стоит отметить, что финальная фаза клинических исследований препарата «Спутник-М» в столице идёт с ноября. Её участниками могут стать 3 тысячи человек.

В Центре Гамалеи ранее сказали, что не видят оснований менять вакцину «Спутник» под штамм Омикрон. По словам директора Александра Гинцбурга, сначала нужно проверить, насколько эффективен существующий препарат. По его словам это займёт две недели.