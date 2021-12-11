Киностудия «Ленфильм» намерена отреставрировать все фильмы из своей «золотой коллекции»

В ближайших планах восстановление ленты «Телец» Александра Сокурова. Агентству ТАСС сказали в студии, что предполагается личное участие режиссера. «Золотая коллекция» «Ленфильма» насчитывает полторы тысячи картин.
2021-12-11T10:33:38+03:00
2021-12-11T10:33:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:33, 11 декабря 2021
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Сокуров трусливо не упомянул мое имя Как бы ни ворочался ночью во сне Сокуров, как бы сильно ни чесалось у него, как бы он ни хотел международного признания в качестве правозащитника, как бы ни пытался он снова и снова развалить страну, Чеченская Республика была, есть и будет неотъемлемой частью Российской Федерации!..