Глава Общественной наблюдательной комиссии Петербурга сказал, что его не пустили в Молдавию

Александр Холодов написал в Фейсбуке, что он прилетел в страну, но теперь его выдворяют без объяснения причин. Он допустил, что молдавскую сторону смутила конференция по противодействию коррупции, в которой он хотел принять участие.

Накануне в Молдавию не пустили российского политолога Наталью Нарочницкую, члена Общественной палаты Владимира Журавлева и члена Совета по правам человека Александра Брода. Это может быть связано с тем, что завтра на территории Молдавии в непризнанной Приднестровской республике пройдут выборы ее главы. Власти Молдавии считают их незаконными.