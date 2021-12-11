Дочь первого американского астронавта сегодня отправится в суборбитальный полет на частном космическом корабле

Дочь первого американского астронавта Алана Шепарда сегодня отправится в суборбитальный полет на частном космическом корабле.

Полет организует компания Blue Origin, принадлежащая одному из самых богатых людей планеты Джеффу Безосу. Ракета New Shepard стартует с космодрома в американском штате Техас сегодня в 17:45 по московскому времени. Подразумевается, что она достигнет высоты в 100 км. Сам полет продлится всего 11 минут. Экипаж сможет расстегнуть ремни и в полной мере почувствовать невесомость на очень короткое время. После этого космический корабль спустится на Землю с помощью парашюта. Планируется, что приземлиться он в пустыне. В состав экипажа вошли 6 человек: помимо дочери Алана Шепарда Лауры Чарчли, на борту будут ведущий популярной телепрограммы Good Morning America Майкл Страхан, филантроп Дилан Тейлор, инвестор Эван Дик и бизнесмен Лэйн Бесс вместе со своей супругой Кэмерон. Четверо членов экипажа оплатили полет самостоятельно. Стоимость билетов не разглашается.

Изначально полет должен был состояться позавчера, но его отложили из-за непогоды.