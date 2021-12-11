В МВД предложили, чтобы дорожные камеры фиксировали опасное вождение

Как пишет газета «Коммерсантъ», будет подготовлен новый государственный стандарт с требованием фото— и видеофиксакции нарушений ПДД. Кроме того, отмечает издание, новые требования подразумевают практику вынесения штрафов за превышение средней скорости на определенном участке трассы.