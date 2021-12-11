В МВД предложили, чтобы дорожные камеры фиксировали опасное вождение

Как пишет газета «Коммерсантъ», будет подготовлен новый государственный стандарт с требованием фото— и видеофиксакции нарушений ПДД. Кроме того, отмечает издание, новые требования подразумевают практику вынесения штрафов за превышение средней скорости на определенном участке трассы.
2021-12-11T10:04:48+03:00
2021-12-11T10:04:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:04, 11 декабря 2021
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Сокуров трусливо не упомянул мое имя Как бы ни ворочался ночью во сне Сокуров, как бы сильно ни чесалось у него, как бы он ни хотел международного признания в качестве правозащитника, как бы ни пытался он снова и снова развалить страну, Чеченская Республика была, есть и будет неотъемлемой частью Российской Федерации!..