Пассажирский самолет, вылетевший из Москвы в Краснодар, экстренно вернулся в столицу

Как рассказали агентству ТАСС в экстренных службах, у «Боинга 737», который примерно в 6:30 утра покинул «Шереметьево», после набора высоты сработал сигнал о разгерметизации салона. Примерно через час самолет благополучно совершил посадку. Никто не пострадал.
2021-12-11T10:03:54+03:00
2021-12-11T10:03:54+03:00
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10:03, 11 декабря 2021
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Сокуров трусливо не упомянул мое имя Как бы ни ворочался ночью во сне Сокуров, как бы сильно ни чесалось у него, как бы он ни хотел международного признания в качестве правозащитника, как бы ни пытался он снова и снова развалить страну, Чеченская Республика была, есть и будет неотъемлемой частью Российской Федерации!..