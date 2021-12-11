Пассажирский самолет, вылетевший из Москвы в Краснодар, экстренно вернулся в столицу

Как рассказали агентству ТАСС в экстренных службах, у «Боинга 737», который примерно в 6:30 утра покинул «Шереметьево», после набора высоты сработал сигнал о разгерметизации салона. Примерно через час самолет благополучно совершил посадку. Никто не пострадал.